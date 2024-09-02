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У Міндовкілля назвали 20 об'єктів – найбільших забруднювачів довкілля

04.09.2024 / 15:23
Міндовкілля оприлюднило звіт про викиди та перенесення забруднювачів за 2023 рік.

Про це інформує Кореспондент з посиланням на LIGA.net.

У списку визначили 20 об'єктів, котрі виробляють найбільший обсяг викидів забруднювачів.

Зауважується, що майже половина підприємств у списку - теплоелектростанції.

Очолює список Запоріжсталь із показником 6,39 млн тонн викидів на рік.

Окрім цього, у списку:

  • компанія Камет-Сталь – 4,59 млн тонн/рік
  • АрселорМіттал Кривий Ріг – 3,91 млн тонн/рік
  • Бурштинська ТЕС (ДПЕК Західенерго) – 2,92 млн тонн/рік
  • Криворізька ТЕС (ДПЕК Дніпроенерго) – 2,92 млн тонн/рік
  • Ладижинська ТЕС (ДПЕК Західенерго) – 2,85 млн тонн/рік
  • Трипільська ТЕС (Центренерго) – 2,59 млн тонн/рік
  • ДПЕК Курахівська ТЕС – 2,41 млн тонн/рік
  • Придніпровська ТЕС (ДПЕК Дніпроенерго) – 2,09 млн тонн/рік
  • Зміївська ТЕС (Центренерго) – 1,59 млн тонн/рік
  • СП "Київські ТЕЦ" ТЕЦ №5 – 1,47 млн тонн/рік
  • Азот (Черкаси) – 1,29 млн тонн/рік
  • Подільський цемент – 1,21 млн тонн/рік
  • ДТЕК Добротвірська ТЕС – 1,41 млн тонн/рік
  • СП "Київські ТЕЦ" Теплоелектроцентраль 6 – 0,96 млн тонн/рік
  • Волинь-Цемент (Дікергофф Цемент Україна) – 0,72 млн тонн/рік
  • Укрнафта – 0,45 млн тонн/рік
  • Южкокс – 0,29 млн тонн/рік
  • Теплоелектроцентраль-3 (Харків) – 0,24 млн тонн/рік
  • Котельня по вул. Артема Веделя, 4 (Харків) – 0,22 млн тонн/рік

Звіт відомства містить комплексну інформацію, зібрану з Нацреєстру викидів та перенесення забруднювачів, включаючи дані про викиди в атмосферу, водні ресурси та землю.

Міндовкілля, забруднення
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