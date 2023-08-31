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Міндовкілля: Для забезпечення водою південних регіонів потрібно пробурити 50 нових свердловин

31.08.2023 / 10:12
Для забезпечення водою постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС південних регіонів потрібно пробурити 50 нових артезіанських свердловин.

Як передає Укрінформ, про це під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, повідомляє Міндовкілля у Телеграмі.

“Відновлення постачання води на півдні – одне з ключових питань засідання президії конгресу. Актуальна потреба для Херсонщини – нові 50 артезіанських свердловин. Продовжуються роботи з буріння. Попередній дедлайн – 15 жовтня», - доповів Стрілець.

Міністр також повідомив, що прокладання трубопроводів має завершитися до 15 листопада, і зазначив, щоб прискорити виконання цих робіт, Кабінет Міністрів схвалив рішення, яке спрощує процедуру.

Стрілець, Міндовкілля
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