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Стефанчук: Камишін, Малюська та Стрілець написали заяви про відставку

04.09.2024 / 09:10
До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи й міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у соцмережі "Фейсбук".

За словами Стефанчука, надійшла заява про звільнення від голови Фонду держмайна Віталія Коваля.

"Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", - написав Стефанчук.

Камишіна призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України березні 2023 року, а до цього, у 2021-2023 роках, він був головою правління АТ "Укрзалізниця".

Малюську вперше призначили міністром юстиції 29 серпня 2019 року й перепризначили 4 березня 2020 року. До цього був консультантом і фахівцем з розвитку приватного сектору Групи Світового банку з надання технічної підтримки урядам України, Білорусі та країн Центральної Азії.

Стрільця було призначено заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 2 липня 2020 року, із 3 листопада 2021 року виконував обов'язки міністра, із 14 квітня 2022 року був призначений міністром.

Стефанчук, Малюська, Стрілець, Камишін
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