Войти | Зарегистрироваться
15:09

среда,
04 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Кулеба: Я не знаю, скільки ще має статися трагедій, щоб усі обіцянки партнерів були виконані

04.09.2024 / 10:12
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ракетного удару рф по Полтаві закликав партнерів прискорити постачання систем протиповітряної оборони та взяти на себе нові зобовʼязання.

Про це глава української дипломатії заявив в інтервʼю CNN, уривок з якого опублікувала журналістка Крістіан Аманпур, передає Укрінформ.

Говорячи про ракетну атаку на Полтаву, глава МЗС зазначив: «Це ще одна причина, чому постачання систем ППО в Україну має бути прискорено».

Він зауважив, що балістичні ракети дуже складно перехопити, а до Полтави, з огляду на її географічне положення, вони долітають дуже швидко.

«Єдиний спосіб перехопити їх – це системи Patriot, SAMP-T, тому що тільки вони здатні перехоплювати балістичні ракети. Я не знаю, скільки ще має статися таких трагедій, щоб усі обіцянки (партнерів - ред.) були виконані і були взяті нові зобов’язання», – наголосив Кулеба.

Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 сентября
3 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.