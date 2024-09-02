Кулеба: Я не знаю, скільки ще має статися трагедій, щоб усі обіцянки партнерів були виконані

Про це глава української дипломатії заявив в інтервʼю CNN, уривок з якого опублікувала журналістка Крістіан Аманпур, передає Укрінформ.

Говорячи про ракетну атаку на Полтаву, глава МЗС зазначив: «Це ще одна причина, чому постачання систем ППО в Україну має бути прискорено».

Він зауважив, що балістичні ракети дуже складно перехопити, а до Полтави, з огляду на її географічне положення, вони долітають дуже швидко.

«Єдиний спосіб перехопити їх – це системи Patriot, SAMP-T, тому що тільки вони здатні перехоплювати балістичні ракети. Я не знаю, скільки ще має статися таких трагедій, щоб усі обіцянки (партнерів - ред.) були виконані і були взяті нові зобов’язання», – наголосив Кулеба.