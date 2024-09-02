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Камишін: У нас є дрони та ракети дальністю 1,5 тисячі кілометрів

04.09.2024 / 11:14
Україна має безпілотники та ракети власного виробництва, які мають дальність льоту в 1500 кілометрів. Вони нібито вже використовувалися для ударів по території росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр України з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю CNN.

Під час інтерв'ю у Камишіна запитали, яку зброю дальнього радіусу дії Україна виробляє, та чи використовує її для ударів по інфраструктурі росії.

"У нас є дрони, ракети дальністю 1,5 тисячі кілометрів... І ви бачили, що вони ефективні", - відповів Камишін.

Інших подробиць про це озброєння міністр не навів.

Для України наразі важливим питанням є дозвіл країн-партнерів бити їх зброєю по території російської федерації. Варто зауважити, що низка краї заявили, що Україна може самостійно використовувати надану зброю, США, Велика Британія та Італія не зняли свої обмеження.

дрони, ракети, Камишін
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