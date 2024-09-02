Камишін: У нас є дрони та ракети дальністю 1,5 тисячі кілометрів

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр України з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю CNN.

Під час інтерв'ю у Камишіна запитали, яку зброю дальнього радіусу дії Україна виробляє, та чи використовує її для ударів по інфраструктурі росії.

"У нас є дрони, ракети дальністю 1,5 тисячі кілометрів... І ви бачили, що вони ефективні", - відповів Камишін.

Інших подробиць про це озброєння міністр не навів.

Для України наразі важливим питанням є дозвіл країн-партнерів бити їх зброєю по території російської федерації. Варто зауважити, що низка краї заявили, що Україна може самостійно використовувати надану зброю, США, Велика Британія та Італія не зняли свої обмеження.