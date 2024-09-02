Кудрицький прокоментував своє звільнення із посади голови компанії "Укренерго"

Про це він повідомив в Facebook, передають Українськi Новини.

"Незважаючи на окремі повідомлення в медіа, рішення наглядової ради щодо мого звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій "Укренерго". Я представив членам наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів наглядової ради жодних запитань не було. Я не можу вдаватися в деталі, але на підстанціях "Укренерго" побудовано більше 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції", - написав Кудрицький.

Кудрицький зазначив, що такі інженерні споруди побудовані лише на об’єктах "Укренерго".

"Там, де замовником виступала компанія, не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки. Вони врятували десятки автотрансформаторів в цьому році. Це не означає, що після прильоту декількох десятків ракет енергосистема не відчує удару. Це означає, що ми зможемо швидко, за декілька днів, відновити її роботу", - написав він.

Також Кудрицький впевнений, що досвід та професійність виконуючого обов'язки керівника "Укренерго" Олексія Брехта та команди "Укренерго" дадуть змогу забезпечити продовження належної підготовки енергосистеми до важкої зими.