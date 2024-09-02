Ада Роговцева розповіла, що думає про переговори з росією

В інтерв'ю Олексію Суханову зірка заявила, що категорично проти будь-яких домовленостей з ворогом.

"Ніяких перемовин не може бути. Їх треба змусити. Або перемогти, ну я не знаю, як ми можемо перемогти. Хай станеться диво. Ну на що нам погодитися, як можна погодитися? Як можна віддати, яким чином? Чому? Вони вже стільки наробили, що які перемовини", - наголосила жінка.

Додала, що втомилась від негативних новин і відчуває страх.

"Але втома іноді переходить у байдужість, у депресію, у бездіяльність повну. Страшна штука втома. І вона є, втома є. Мені дуже страшно. Мені як жінці, просто страшно. У мене з'явилося відчуття небезпеки, яке висить над Україною. Воно нарощувалося, і десь зараз на лезі ножа стоїть ця доля України. І через це, мені дуже боязко за неї. Боязко за Україну. Втрачається потреба лягти кістьми", - висловилась акторка.