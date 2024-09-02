Войти | Зарегистрироваться
15:09

среда,
04 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Ада Роговцева розповіла, що думає про переговори з росією

03.09.2024 / 17:27
Українська акторка Ада Роговцева сказала, що думає про переговори з росією.

В інтерв'ю Олексію Суханову зірка заявила, що категорично проти будь-яких домовленостей з ворогом.

"Ніяких перемовин не може бути. Їх треба змусити. Або перемогти, ну я не знаю, як ми можемо перемогти. Хай станеться диво. Ну на що нам погодитися, як можна погодитися? Як можна віддати, яким чином? Чому? Вони вже стільки наробили, що які перемовини", - наголосила жінка.

Додала, що втомилась від негативних новин і відчуває страх.

"Але втома іноді переходить у байдужість, у депресію, у бездіяльність повну. Страшна штука втома. І вона є, втома є. Мені дуже страшно. Мені як жінці, просто страшно. У мене з'явилося відчуття небезпеки, яке висить над Україною. Воно нарощувалося, і десь зараз на лезі ножа стоїть ця доля України. І через це, мені дуже боязко за неї. Боязко за Україну. Втрачається потреба лягти кістьми", - висловилась акторка.

Роговцева
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 сентября
3 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.