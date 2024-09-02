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Зеленський розповів, скільки росіян вдалося взяти у полон завдяки наступу у Курській області

03.09.2024 / 15:23
Президент Володимир Зеленський зауважив, що завдяки наступу у Курській області Сили оборони поповнили обмінний фонд на понад 600 росіян.

Про це він заявив на брифінгу в Запоріжжі у понеділок, 2 вересня.

Нині, за словами глави держави, є можливість обміну українських солдатів, які перебувають у російському полоні,

"У нас є обміни через те, що у нас є кого обмінювати на наших хлопців, котрі перебувають у полоні. Ми захопили понад 600 осіб, і є ким міняти наших", - зазначив Зеленський.

Окрім цього, президент зауважив, що операція може вплинути на ситуацію на Покровському і Торецькому напрямках, відтягуючи ворожі сили.

Наразі ситуація на напрямках залишається напруженою, оскільки головною метою росіян залишається Донбас.

Зеленський
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