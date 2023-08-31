Данілов: Потреби в один момент набирати 300 тисяч людей до армії нема

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю НВ.

За його словами, в Україні і зараз триває мобілізацію, яку було оголошено ще 24 лютого 2022 року. Однак зараз військові беруть у свої лави ту кількість мобілізованих, яку вважають за потрібне.

"Кожного дня зранку, коли я відправляюся на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, що знаходиться поруч. У нас немає такого, що це мобілізація це процес, про який треба аж так голосно всім розповідати. Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним", - сказав Данілов.

Він зауважив, що військові звертаються до РНБО для того, щоб мобілізація тривала. Однак потреби в один момент набирати 300 тисяч людей до армії, за словами Данілова, нема.

Він зауважив, що випадки викриття воєнкомів на хабарництві, які почастішали, не вплинули на кількість мобілізованих.

"Інша справа, що росія постійно розповідає, що у нас тут і старих, і сліпих, і глухих, всіх забирають в армію, Це ж їхня справа - розповідати. Але я можу сказати, що у нас не поодинокі випадки, коли люди отримали поранення, коли люди втратили ті чи інші частини свого тіла, - і ідуть на фронт, ідуть далі служити", - підкреслив він.