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Фонд енергоефективності: В межах програми Енергодім ОСББ отримали близько 1,5 млрд гривень

05.09.2024 / 10:12
Майже 66 тисяч домогосподарств стали учасниками ключової програми Фонду енергоефективності – «Енергодім», - за якою ОСББ отримали у формі грантів близько 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляється на сторінці Фонду в мережі Фейсбук, передає кореспондент Укрінформу.

У відомстві зазначили, що на початку вересня першому і ключовому проєкту Фонду — Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» - виповнилося п’ять років. Програма продовжує працювати, поступово удосконалюється та розвивається.

“Перший рік її дії був пілотним — мова про проєкт «Перші ластівки», учасниками якого стали 15 ОСББ з різних регіонів України. Досвід, отриманий при реалізації пілотного проєкту, став основою для розробки чинної, робочої версії програми «Енергодім», яку доопрацювали 2020 року - з необхідними спрощеннями, практичними вимогами та процедурами”, - йдеться у повідомленні.

Проте, як наголошується, пандемія коронавірусної хвороби, яка спричинила низку глобальних викликів для будівельної галузі, суттєво уповільнила процес реалізації і адаптації програми. З початку 2021 року ситуація поступово стабілізувалася, кількість учасників програми стрімко зростала. Але новим випробування стала велика війна.

“Та навіть вона не зупинила дію програми «Енергодім», ми розпочали безперервний процес її трансформації, аби зробити дієвою, зручною та максимально ефективною. Після початку повномасштабного російського вторгнення програма «‎Енергодім» працює у спрощеному варіанті”, - запевнили у Фонді.

За його даними, учасниками програми стали вже 66 тисяч домогосподарств. За Програмою реалізується 675 проєктів, понад 380 — вже втілені (повністю або частково завершені).

“Фонд енергоефективності виплатив ОСББ близько 1,5 млрд грн грантів. Середній рівень економії енергії від впровадження проєктів за програмою - 31,3%. Річна економія енергії — 310 млн кВт-год./рік, річне скорочення викидів СО2 — 84,03 тис. тонн”, - деталізували у Фонді енергоефективності.

Енергодім, Фонд енергоефективності
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