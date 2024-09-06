Експерт прокоментував ризик перенесення боїв на Дніпропетровську область

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я б сказав, що зараз про це говорити передчасно. Давайте почекаємо. Чому я так кажу? Тому що ситуація наступна. Справа в тому, що зараз всі бачать вже бої за Покровськ. І дійсно, якщо ми подивимося на мапу, загрози зросли, цього не можна спростовувати", - сказав Мусієнко.

Водночас він звернув увагу на факти, які відбувалися вже протягом цього тижня. Зокрема, українським військам вдалося контрактувати в районі Новогродівки. А це означає, що росія змістила фокус уваги на Селидове, тобто на південь.

"Відповідно я думаю, що враховуючи те, що за час повномасштабної війни росія не проводила таких операцій без охоплюючих ударів - Бахмут, Авдіївка... Що це означає? Їм треба йти з флангів, вони будуть намагатися брати в напівоточення, або оточення, перерізаючи логістику, створюючи нам проблеми та виклики. А яким чином це можна зробити, якщо будуть удари в лоб? Ніяк, фронтальними теж", - зазначив експерт.

За його словами, росіяни зараз намагаються піти флангами через Селидове на Курахове.

"Курахове, як на мене, недооцінена загроза, тому що зараз про Покровськ говорять, але там є виклики для наших сил, хоча там хороші лінії оборони. І на північ росія може піти через Мирноград, ось так через північний фланг пробувати атакувати на Покровськ. І тоді вже може бути битва за Покровськ. Тобто навряд чи без того, щоб розвинути якісь флангові операції, вони підуть в лоб. А якщо підуть в лоб, то будуть отримувати потужну відсіч", - пояснив Мусієнко.

На думку експерта, приблизно у другій половині вересня стане зрозуміло, чи це буде генеральна битва за Покровськ, яка може бути й на вулицях міста, чи ще будуть бої на підходах.

"Це дуже важливо, тому що чим довше бої на підходах, тим більше ворог знесилюється, тим менше сил буде для міських боїв. Це має визначальне значення. І з яких боків куди вони будуть наступати. Тому що є в нас ще Курахове, Вугледар. Там теж ситуація важка. Там ще і за Селидове, південний фланг, триває боротьба", - додав він.

Тому, за словами Мусієнка, говорити про бої в Дніпропетровській області поки що передчасно.

"Готуватися треба до різного, я думаю, що область теж готувалася і готується, але говорити про це вже прямо зараз, дещо передчасно", - наголосив експерт.