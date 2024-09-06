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Нам сьогодні потрібна нова енергія: Зеленський прокоментував кадрові зміни в уряді

05.09.2024 / 12:16
Президент Володимир Зеленський, коментуючи масштабні кадрові зміни в Кабінеті Міністрів зазначив, що уряду потрібна нова енергія.

Про це Зеленський сказав під час спільного з премʼєр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом спілкування з представниками ЗМІ, передають Українськi Новини.

"Нам сьогодні потрібна нова енергія і ці кроки тільки пов’язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Міжнародна політика, дипломатія не є виключенням", - сказав він.

Президент подякував міністрам за роботу, зазначивши, що деякі з них пропрацювали в уряді 4,5-5 років.

При цьому на питання щодо можливості продовження роботи у владній команді міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який подав у відставку, Зеленський сказав, що про це зараз говорити ще зарано.

"Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр. Будуть  відповіді на це, коли їм будуть запропоновані ті чи інші посади. На сьогодні говорити про це ще зарано", - сказав він.

Зеленський, Кабмін
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