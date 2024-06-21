Червоний Хрест попереджає, що інформація про нібито видачу благодійних наборів є неправдою

"Зверніть увагу, поширюється неправдива інформація про нібито видачу благодійних наборів на честь дня народження "Червоного Хреста". Це шахрайство! Будьте уважними!" - написав Український Червоний Хрест у фейсбуці в понеділок.

Про всі наявні програми й грошову підтримку Український Червоний Хрест інформує через офіційні джерела, включно із сайтом https://redcross.org.ua/.