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Червоний Хрест попереджає, що інформація про нібито видачу благодійних наборів є неправдою

25.06.2024 / 09:10
Український Червоний Хрест попередив про появу фейкової інформації щодо нібито видачі благодійних наборів і попросив людей бути уважними й перевіряти інформацію в офіційних джерел.

"Зверніть увагу, поширюється неправдива інформація про нібито видачу благодійних наборів на честь дня народження "Червоного Хреста". Це шахрайство! Будьте уважними!" - написав Український Червоний Хрест у фейсбуці в понеділок.

Про всі наявні програми й грошову підтримку Український Червоний Хрест інформує через офіційні джерела, включно із сайтом https://redcross.org.ua/.

Червоний Хрест
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