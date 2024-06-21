Кулеба: Захід має прискорити постачання військової допомоги

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства.

За словами Кулеби, Україна потребує більшої кількості систем ППО Patriot і SAMP/T, постійного постачання ракет до ППО, артилерійських систем і снарядів, ракет дальнього радіуса дії, безпілотників і систем РЕБ.

"Окремо наголосив на необхідності прискорення поставок військової допомоги, особливо ППО, нарощування виробництва оборонної промисловості. Ми можемо і повинні перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європі", - розповів Кулеба про свій виступ.

Він також зазначив, що додаткове озброєння та підтримка ударів по РФ західним озброєнням мали суттєве значення для стабілізації ситуації у Харківській області.

“Останні події на Харківщині вкотре демонструють, що українці здатні перемагати за наявності необхідних засобів. Маємо забезпечити, щоб російські літаки не могли підлітати на відстань, необхідну для застосування керованих авіабомб”, - сказав він.