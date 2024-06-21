Войти | Зарегистрироваться
03:15

среда,
26 июня
Онлайн
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Кулеба: Захід має прискорити постачання військової допомоги

25.06.2024 / 11:14
Україна все ще потребує більшої кількості систем ППО, зокрема Patriot. Захід має прискорити постачання військової допомоги.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства.

За словами Кулеби, Україна потребує більшої кількості систем ППО Patriot і SAMP/T, постійного постачання ракет до ППО, артилерійських систем і снарядів, ракет дальнього радіуса дії, безпілотників і систем РЕБ.

"Окремо наголосив на необхідності прискорення поставок військової допомоги, особливо ППО, нарощування виробництва оборонної промисловості. Ми можемо і повинні перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європі", - розповів Кулеба про свій виступ.

Він також зазначив, що додаткове озброєння та підтримка ударів по РФ західним озброєнням мали суттєве значення для стабілізації ситуації у Харківській області.

“Останні події на Харківщині вкотре демонструють, що українці здатні перемагати за наявності необхідних засобів. Маємо забезпечити, щоб російські літаки не могли підлітати на відстань, необхідну для застосування керованих авіабомб”, - сказав він.

Кулеба, ППО
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 июня
24 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.