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Кулеба: Шлях до миру в Україні починається з посилення системи протиповітряної оборони

17.06.2024 / 13:19
Чим сильніша Україна – тим ближче світ до миру, а шлях до миру починається з посилення системи протиповітряної оборони.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

"Ми опинилися за обставин коли кожен елемент ППО важить – це питання життя і смерті, а також збереження нашої енергетичної інфраструктури. І тепер дорога до миру, до відновлення України починається з протиповітряної оборони і зброї, що посилює наш воїнів на полі бою. Що сильніша Україна, то ближче відновлення миру", - заявив Дмитро Кулеба.

Він також прокоментував питання затримки постачання систем ППО, які були оплачені Канадою. За словами Кулеби, розгортання цих систем залежить не лише від Канади. Він додав, що за його розумінням, Канада активно тисне щоб ці системи були виготовлені як найшвидше.

Нагадаємо, у травні Канада повідомила про виділення 55,7 млн доларів США на швидке постачання систем протиповітряної оборони в Україну. Як заявив тоді міністр оборони Канади Білл Блер, ці системи допоможуть Україні захиститися від російських повітряних атак.

Кулеба, ППО
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