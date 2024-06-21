Стефанішина: Хоч війна ще триває, але процес приєднання України до ЄС вже розпочинається

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У росії погрожують скоротити час на прийняття рішення щодо застосування ядерної зброї
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Європартія ALDE засуджує авторитарний та антиєвропейський розворот Грузії
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У Бундестазі закликають біженців працевлаштовуватися в Німеччині або повертатися в Україну
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Віцеканцлер Німеччини закликає Китай не постачати товари подвійного значення до росії
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МЗС Польщі: Розглядаємо можливості закриття кордону з Білоруссю
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Підприємства ВПК Сербії стали працювати в три зміни, виробляючи зброю на експорт, зокрема в Україну, - ЗМІ
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Більшість громад отримали фінансування на відновлення з місцевого бюджету, - опитування
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Некрасов: понад 30 проєктів по запуску в Україні вітрової генерації перебувають на різних стадіях готовності
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Експерт розповів, яка ціна на пальне очикується в Україні в липні
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
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