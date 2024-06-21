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У Волинській області передаватимуть до ТЦК та СП списки відрахованих з ВНЗ студентів

25.06.2024 / 15:23
Виші Волинської області передаватимуть до ТЦК та СП списки відрахованих студентів, які підлягають мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОВА.

Зазначається, що одним із питань під час чергового засідання Ради оборони області був вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади (ВНЗ), аби отримати відстрочку від мобілізації.

До обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах. Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

"Доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах", - заявив начальник ОВА Юрій Погуляйко.

ТЦК та СП, Волинська область
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