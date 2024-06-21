Войти | Зарегистрироваться
03:16

среда,
26 июня
Онлайн
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Держенергонагляд: Провели моніторинг готовності ОСР до роботи під час спеки

25.06.2024 / 16:25
Державна інспекція енергетичного нагляду провела моніторинг готовності операторів системи розподілу до роботи під час спеки.

Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду.

Зазначається, що представники відомства здійснили моніторинг технічної готовності до роботи в умовах високих температур основного обладнання підстанцій (ПС) та електричних мереж напругою 35-110 (150) кВ у 31 оператора систем розподілу (ОСР).

Як наголошують в Держенергонагляді,  у спекотний період електрообладнання ПС зазнає додаткового навантаження. Спека може призвести до перегріву та виходу з ладу трансформаторів, вимикачів, кабелів та іншого обладнання тощо.

"Тож ефективна робота електрообладнання безпосередньо залежить від якості виконаних заходів з підготовки до роботи у таких умовах. Першочергово це стосується приведення технічного стану обладнання у відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм та правил у галузі електроенергетики", - підкреслюють у відомстві.

Загалом представниками Держенергонагляду зафіксовано 2 372 зауваження, з них ОСР оперативно усунули близько двох тисяч.

Переважна більшість зауважень стосувалася:

  • невиконання планів капітального ремонту та технічного обслуговування ПС (у 12 ОСР);
  • недотримання графіків: профілактичних випробувань електроустановок ПС (10 ОСР), тепловізійного контролю електроустановок ПС (5 ОСР), технічного обслуговування пристроїв релейного захисту та автоматики (9 ОСР);
  • невідповідності рівня оливи в оливонаповнених апаратах вимогам нормативно-правових актів, правил та проєктних рішень (25 ОСР);
  • незадовільного технічного стану: оливоприймачів, трубопроводів та резервуарів для аварійного зливу трансформаторної оливи (20 ОСР), систем охолодження силових трансформаторів (25 ОСР).

Держенергонагляд зауважує, що успішне проходження періоду високих температур та забезпечення надійного розподілу електричної енергії можливе лише за умови дотримання вимог нормативно-правових актів, норм та правил у галузі електроенергетики та проектних рішень.

Держенергонагляд
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 июня
24 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.