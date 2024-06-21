Держенергонагляд: Провели моніторинг готовності ОСР до роботи під час спеки

Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду.

Зазначається, що представники відомства здійснили моніторинг технічної готовності до роботи в умовах високих температур основного обладнання підстанцій (ПС) та електричних мереж напругою 35-110 (150) кВ у 31 оператора систем розподілу (ОСР).

Як наголошують в Держенергонагляді, у спекотний період електрообладнання ПС зазнає додаткового навантаження. Спека може призвести до перегріву та виходу з ладу трансформаторів, вимикачів, кабелів та іншого обладнання тощо.

"Тож ефективна робота електрообладнання безпосередньо залежить від якості виконаних заходів з підготовки до роботи у таких умовах. Першочергово це стосується приведення технічного стану обладнання у відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм та правил у галузі електроенергетики", - підкреслюють у відомстві.

Загалом представниками Держенергонагляду зафіксовано 2 372 зауваження, з них ОСР оперативно усунули близько двох тисяч.

Переважна більшість зауважень стосувалася:

невиконання планів капітального ремонту та технічного обслуговування ПС (у 12 ОСР);

недотримання графіків: профілактичних випробувань електроустановок ПС (10 ОСР), тепловізійного контролю електроустановок ПС (5 ОСР), технічного обслуговування пристроїв релейного захисту та автоматики (9 ОСР);

невідповідності рівня оливи в оливонаповнених апаратах вимогам нормативно-правових актів, правил та проєктних рішень (25 ОСР);

незадовільного технічного стану: оливоприймачів, трубопроводів та резервуарів для аварійного зливу трансформаторної оливи (20 ОСР), систем охолодження силових трансформаторів (25 ОСР).

Держенергонагляд зауважує, що успішне проходження періоду високих температур та забезпечення надійного розподілу електричної енергії можливе лише за умови дотримання вимог нормативно-правових актів, норм та правил у галузі електроенергетики та проектних рішень.