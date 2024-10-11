Держенергонагляд: В Україні розпочинається стадія подачі тепла

Про це у телеефірі поінформував т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми на сьогоднішній день входимо уже у таку досить відповідальну стадію — стадію подачі тепла. Це дійсно наразі для України відповідальний момент, бо ми всі розуміємо, що при подачі теплоносія у нас можуть з’являтися приховані проблеми. Але ми сподіваємося, що весь підготовчий процес, який був до цього, дозволить нам почати тепловий сезон своєчасно і пройти без зайвих проблем цей період», - сказав Замулко.

За його словами, всі суб’єкти у сфері теплопостачання провели випробування своїх мереж і провели своєчасно ремонтну кампанію.

«Держінспекція постійно контролювала весь цей процес — з точки зору випробувань і технічних замін, які відбувалися у самому обладнанні. І тут можна сказати, що у межах тих бюджетів, тих можливостей, які на сьогоднішній день мають теплопостачальні організації, вони виконали всі свої зобов’язання. Безумовно, у нас існують певні елементи недоробок, але вони не впливають на загальну ситуацію по пуску тепла», - запевнив т.в.о. голови Держенергонагляду.

Щодо забезпечення операторів систем розподілу електрикою, Замулко поінформував, що минулого і цього тижня пройшли засідання штабів, на яких пропрацювали з усіма операторами системи розподілу проблемні ситуації, запаси, можливі нестандартні ситуації, щоб можна було своєчасно усувати проблеми чи недоліки, які виникнуть із електропостачанням.

За словами Замулка, станом на сьогодні соціально важливі об’єкти забезпечені генераторами досить потужно.

«Тут також потрібно закликати всіх суб'єктів реєструвати свої генератори у операторів системи розподілу, щоб своєчасно можна було включитися у разі якоїсь потреби», - сказав т.в.о. голови Держенергонагляду.