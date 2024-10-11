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ISW: Український F-16, імовірно, збив російський винищувач Су-34

13.10.2024 / 16:20
російський військовий блогер стверджує, що український F-16 начебто збив російський винищувач Су-34. Якщо це підтвердиться, то стане першим фактом знищення пілотованого винищувача рф з наданого західними партнерами літака для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що тісно пов'язаний із російською авіацією російський військовий блогер 12 жовтня підтвердив втрату літака Су-34, але не надав додаткових подробиць про інцидент.

Блогер підтвердив, що екіпаж російського винищувача загинув, але зазначив, що ця втрата не була пов’язана з ударом ЗСУ. Інші військові блогери припускають, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку.

російський Telegram-канал, яким, як стверджується, керують російські повітряно-десантні офіцери та штаб російського угруповання сил "Днепр", повідомив, що український винищувач F-16, імовірно, збив російський винищувач Су-34, коли останній скидав фугасні авіабомби (ФАБ) з уніфікованими модулями планування та корекції (UMPC) на відстань близько 50 кілометрів від лінії фронту.

Пізніше, зазначається у звіті ISW, цей же Telegram-канал відреагував на інформацію, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку і повідомив, що такі гіпотетичні сценарії все ще висвітлюють проблему застарілості російських літаків, а також непрофесіоналізму та виснаження пілотів.

Telegram-канал звинуватив пов'язаних із кремлем військових блогерів у брехні про катастрофу Су-34 та перешкоджанні російським військам розробляти плани протидії українській загрозі F-16.

Зазначається, що в березні 2024 року цей же Telegram-канал стверджував, що "роскомнадзор" подав скаргу на канал за "дискредитацію" російського військового командувача.

"ISW не може самостійно підтвердити заяву Telegram-каналу. Однак якщо це підтвердиться, інцидент стане першим українським збиттям російського пілотованого літака з наданого Заходом винищувача F-16", - йдеться у звіті.

ISW
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