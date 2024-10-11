Командувач Сухопутних військ назвав кількість знищених окупантів за тиждень

Як передає Укрінформ, про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

Серед знищеного за тиждень – вісім установок протиповітряної оборони, 15 реактивних систем залпового вогню, 197 бойових броньованих машин і 318 артилерійських систем ворога.

Також російські втратили ще 578 одиниць автомобільної техніки й 72 одиниці спеціальної.

У небі над Україною за цей час знищені щонайменше шість ракет і 414 безпілотників оперативно-тактичного рівня, якими атакувала армія рф.