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Командувач Сухопутних військ назвав кількість знищених окупантів за тиждень

14.10.2024 / 10:12
Українські оборонці за тиждень знищили 8460 російських загарбників і 1662 одиниці техніки та озброєння рф, зокрема літак, гелікоптер і 52 танки.

Як передає Укрінформ, про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

Серед знищеного за тиждень – вісім установок протиповітряної оборони, 15 реактивних систем залпового вогню, 197 бойових броньованих машин і 318 артилерійських систем ворога.

Також російські втратили ще 578 одиниць автомобільної техніки й 72 одиниці спеціальної.

У небі над Україною за цей час знищені щонайменше шість ракет і 414 безпілотників оперативно-тактичного рівня, якими атакувала армія рф.

Павлюк
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