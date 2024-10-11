Відомого українського бізнесмена Валерія Кокойло викрито у співпраці з країною агресором

Ця чудова трійка з скриньки: діючий Почесний Консул Австрії у Запорізькій області, а також відомий український бізнесмен, співзасновник HD-Group - Шестопалов Борис; Аполонский Борис - бізнесмен, меценат та, звісно, Кокойло Валерій - бізнесмен, власник готельного бізнесу в Криму та ін., активно наживаються на роботі з Росією.

Нажаль, через нестабільну ситуацію в країні, такі цинічні комерсанти наживаються на війні та адаптуються до ситуативного середовища заради власної вигоди. Їх не хвилює смерть співвітчизників, вони не вважають себе винуватими у злочинах, які вони коять щоденно, вони прагнуть лише набити свої гаманці. І навіть не будемо починати про те, що податки сплачуються там, а тут оптимізуються. І не будемо казати про те, що робиться все можливе, щоб приховувати таку інформації від державних структур та розголосу.

Загалом і цілому, ділимось цією інформацією задля перемоги справедливості та покарання винуватців. Просимо та звертаємо увагу правоохоронних органів на беззаконня: яке коїться та досі непокаране. Сподіваємось, що наступного разу будемо писати про торжество справедливості!

Ось кілька фактів про зрадника: до 2018 року Кокойло Валерій був засновником та директором кількох підприємств в Україні. Він вийшов з усіх фірм до військового вторгнення РФ у 2022 році (з останнього у грудні 2021 році), або ці підприємства припинені. Замість нього в усіх цих підприємствах засновниками та директорами стали Кокойло Антоніна, або Кокойло Антон (син та дружина), крім трьох підприємств ТОВ «ТТП-2016» - там з 2021 року засновником став Буліш Олексій Миколайович, ПРБ «Будівельник» там з 2020 року став Гневковський Павло Станіславович та ПП "Моноліт 2012» там з 2021 року засновником стала Трофименко Світлана Миколаївна.

Але, за даними російських реєстрів, він, разом з Кокойло Антоном та Кокойло Антоніною (вони також мають російські індивідуальні податкові номери) є засновником діючого в росії підприємства «ООО «Крым 2015»: - Кокойло Валерій Володимирович, ІПН 910218942138, Частка: 57 828 855,40 ₽ (81.23%), з 27.11.2014;

- Кокойло Антоніна Олександрівна, ІПН 920459703774, Частка: 11 084 516,55 ₽ (15.57%), з 17.06.2015;

- Кокойло Антон Валерійович, ІПН 920161730492, Частка: 2 278 128 ₽ (3.2%), з 17.06.2015).

Підприємство працює та сплачує податки в рф. При цьому на Антоніну та Антона в Україні зареєстровано 33 діючих підприємства, на яких оформлено 122 об’єкти нерухомого майна (46 з них на тимчасово окупованій території) та 13 земельних ділянок (4 з них на тимчасово окупованій території). Дохід їхнього спільного російського підприємства за 2023 рік - 9,4 млн. руб., чистий прибуток за 2023 рік - 5,3 млн. руб.. В 2023 році підприємство сплатило до бюджету росії 377 тис. руб. податків, а за 2022 рік росії 345 тис. руб. податків. Основних коштів у підприємства на 2023 рік - 33,9 млн. руб.

Згідно цим даним, підтверджуємо незаперечний факт зради та підтримки ворога та агресора, за кошти якого була створена зброя, якою вбивають наших співвітчизників.