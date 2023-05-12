Бізнес прокоментував рішення Кабміну щодо бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації

Натомість, як ідеться в повідомленні об'єднання, бізнес не розуміє чи поширюватимуться нові вимоги на заявки, які було подано до набрання чинності зазначеною постановою №400. Нею, нагадаємо, було встановлено терміни в 5 та 10 днів, протягом яких відповідні державні органи мають розглянути та прийняти рішення щодо таких заявок.

Як вказують в ЄБА, критично важливим наразі є дотримання встановлених термінів насамперед представниками Генерального штабу ЗСУ, де, за інформацією компаній-членів асоціації, наразі мають місце найбільші затримки з прийняттям рішень.

Також там зазначають, що встановлення за новим порядком бронювання право забронювати 50% військовозобов’язаних працівників для бізнесу є "мінімально необхідною, а для деяких індустрій навіть недостатньою" аби забезпечувати стале функціонування віповідного підприємства.

"Однак, все ж сподіваємось, що прописаний механізм таки запрацює і на практиці. Як, зокрема, і визнання відповідних підприємств критично важливими на рівні обласних військових адміністрацій", - кажуть в асоціації.

Там пояснюють, що у ряді регіонів це питання досі належним чином не врегульоване в частині тривалості розгляду документів: вони готуються пакетно і хвилями на десятки підприємств, а це затягує процес прийняття рішення на понад місяць.

У зв'язку з наведеним ЄБА звернулася до керівника Офісу президента Андрія Єрмака та секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова з проханням сприяти дотриманню відповідними структурами норм постанови Кабміну №400 та пропозицій, спрямованих на покращення взаємодії з бізнесом центрів комплектування та соціальної підтримки.