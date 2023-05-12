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Юсов: Тих очільників держав, хто приїхав на парад, кремль використвав як "живий щит"

11.05.2023 / 17:29
кремль використвав як "живий щит" приїждих у москву на парад очільників держав і самопроголошеного президента білорусі.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Gazeta.ua.

"Живим щитом" забезпечили Красну площу і російський "істеблішмент" у вигляді кількох президентів, залежних. Які не змогли відмовити у ситуації", ‒ сказав Юсов.

Також у росії заборонили акції "безсмертних полків", розповів представник розвідки.

"Акцію "безсмертний полк" фактично заборонили на росії. Боялись, що люди почнуть масово виходити з портретами не уявних чи підставних ветеранів, а реальних загиблих родичів рашистів, окупантів в Україні", ‒ розповів Юсов.

"Ми вчора (9 травня, - ред.) побачили абсолютно жалюгідний парад "перемоги" без перемог і без перемоги. Жодних цілей, які озвучувались по повномасштабній війні не досягнуто. Ні Донбас не окупований до 31 березня, ні Бахмут до 9 травня", ‒ сказав представник ГУР.

Юсов
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