Стефанчук: Демобілізація - це обвал окремих ділянок українського фронту

Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу.

"Просто демобілізація - це обвал окремих ділянок українського фронту у супротиві російській федерації", - сказав Стефанчук.

Спікер українського парламенту зауважив, що не хоче, щоб "цими популістичними рішеннями хтось піарився, тому що тут не питання для піару, а питання для безпеки нашої країни".

Стефанчук сказав, що влада усвідомлює, що чоловіки віком 18-25 років "попали під мобілізацію через не доскональність законодавства".

Голова Верховної Ради заявив, що потрібно зрозуміти, хто прийде на їхнє місце.