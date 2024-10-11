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Стефанчук: Демобілізація - це обвал окремих ділянок українського фронту

11.10.2024 / 17:27
Демобілізація військовозобов'язаних громадян віком до 25 років обвалить окремі ділянки фронту.

Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу.

"Просто демобілізація - це обвал окремих ділянок українського фронту у супротиві російській федерації", - сказав Стефанчук.

Спікер українського парламенту зауважив, що не хоче, щоб "цими популістичними рішеннями хтось піарився, тому що тут не питання для піару, а питання для безпеки нашої країни".

Стефанчук сказав, що влада усвідомлює, що чоловіки віком 18-25 років "попали під мобілізацію через не доскональність законодавства".

Голова Верховної Ради заявив, що потрібно зрозуміти, хто прийде на їхнє місце.

Стефанчук
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