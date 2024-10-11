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У МО України розповіли про новий зразок полегшеного бронежилета

11.10.2024 / 16:25
Головне управління розвитку матеріального забезпечення Міністерства оборони України затвердило зразок-еталон нового полегшеного бронежилета. Він призначений для захисту життєво важливих органів під час бойових дій і використовується військовослужбовцями Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков підкреслив важливість цього кроку для підвищення якості засобів індивідуального захисту та наголосив, що полегшений бронежилет забезпечує високий рівень захисту і комфорт під час виконання бойових завдань.

Його легкість і мобільність будуть особливо корисними для розвідгруп та інших підрозділів.

Полегшений бронежилет складається з основних та додаткових елементів. Основний комплект включає:

  • Фронтальний чохол з м’якими та жорсткими броне елементами;
  • Камербанд із системою "Skeleton";
  • Бокові чохли з м’яким балістичним захистом;
  • Захист кишківника у вигляді сумки з м’яким балістичним елементом.

Додаткові елементи забезпечують ще більший рівень захисту, включаючи захист шиї, плечей, паху, стегон, куприка, а також тактичний розвантажувальний ремінь. Для військовослужбовиць передбачено спеціальні конструктивні рішення, а також елемент для надання плавучості предмету.

Усі м’які бронеелементи мають перший клас захисту (найнижчий, зазвичай захищають від осколків та куль малого калібру з низькою швидкістю), тоді як жорсткі бронеелементи відповідають класу захисту 6+ (один з найвищих класів захисту. Здатні зупинити кулі великого калібру та бронебійні боєприпаси). Вага бронежилета коливається від 7,5 до 12 кг залежно від розміру та комплектації. Доступні чотири розміри: S, M, L та XL.

Затвердження цього зразка-еталона дозволить розпочати закупівлі нових бронежилетів та залучити ширше коло постачальників для забезпечення ЗСУ та ДССТ сучасними засобами захисту.

бронежилет
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