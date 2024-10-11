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Для підготовки новобранців Британія може відправити в Україну своїх військових

11.10.2024 / 15:23
Військове керівництво Великої Британії розглядає можливість відправити війська в Україну для підготовки новобранців.

Про це повідомляє британська газета The Times з посиланням на свої джерела.

Британські військові поможуть забезпечити базову підготовку українських новобранців перед тим, як вони відправляться на лінію фронту на сході країни.

Таке рішення дозволило б вирішити деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти.

ЗМІ зазначає, що в межах багатонаціональної військової операції під кодовою назвою "Інтерфлекс", десятки тисяч українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії. За словами міністра оборони Британії Джона Гілі, "найбільшою перешкодою" у підготовці українців є "надання Україною особового складу для навчання".

За словами ще одного джерела видання, відправка британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б "дешевшою і кращою".

"Ми могли б провести (навчання - ред.) там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим", - сказало джерело.

Українське військове джерело заявило, що перенесення навчань в Україну стане "потужним військово-політичним сигналом" для інших країн і для самої Росії. Це також ознаменує початок "де-факто» розгортання військової інфраструктури НАТО на території України і стане "потужним стримуючим фактором".

Таке рішення дозволить також британським військовим переймати бойові навички в українських військових та даватиме змогу випробовувати новітнє озброєння, яке розробляється для війни.

Українська сторона надіється, що британське керівництво надихне Францію наслідувати цей приклад і проводити навчання в Україні після того, як дискусії в Парижі, схоже, зайшли в глухий кут з політичних причин.

Британія, The Times
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