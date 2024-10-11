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МЗС України засуджує чергові спроби керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси своєї країни

11.10.2024 / 14:21
Міністерство закордонних справ України гостро закликало владу Грузії не маніпулювати темою російсько-української війни у своїй передвиборчій кампанії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву зовнішньодипломатичне відомство опублікувало 10 жовтня.

"МЗС України засуджує чергові спроби керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси своєї країни напередодні парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня. Зважаючи на зневажливий тон – вчергове – висловлювань прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, змушені вкотре висловити позицію України", – йдеться у заяві.

В МЗС висловили жаль, що грузинська влада за зразком росії намагається обмежити участь громадянського суспільства та правозахисних організацій в забезпеченні демократичного розвитку країни та підтриманні конкурентного виборчого середовища, і грузинський уряд "перетворився на ксерокс Кремля".

"Мусимо нагадати ще деяку правду, яку забув оголити прем’єр-міністр Грузії. Відмова грузинської влади підтримувати міжнародні санкції, введені проти рф у відповідь на повномасштабну агресію проти України, відновлення прямого повітряного сполучення з росією, скасування введеного на початку 2000-х років візового режиму й активізація двосторонньої торгівлі повернули Грузію у формат економічної та політичної залежності від москви", – продовжують у заяві.

Крім того, МЗС закликало "охочих оголювати правду" звернути увагу, що у деокупованому Херсоні, який постійно під обстрілами і в якому росіяни системно "вибивають" інфраструктуру, постачання світла й газу зараз стабільніше, аніж у звичайному повсякденні Тбілісі.

Цей пасаж явно є відповіддю на передвиборчу агітацію "Грузинської мрії" з протиставленням на плакатах руйнувань в Україні та життя у Грузії, на критику якої прем’єр Кобахідзе відповів, що ці плакати "оголили правду" про війну.

"Україна вкотре закликає уряд Грузії утримуватись від втягування нашої держави та громадян України у внутрішньополітичні процеси Грузії, а також від блазнювання на крові та стражданнях українського народу. Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", – зазначили в МЗС.

Грузія, МЗС України
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