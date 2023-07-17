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Молдова ухвалила проєкт денонсації Конвенції про Міжпарламентську асамблею СНД

21.07.2023 / 15:23
Парламент Молдови у четвер, 20 липня, ухвалив у другому читанні проєкт денонсації Конвенції про Міжпарламентську асамблею СНД (МПА СНД).

Про це повідомляє Newsmaker.

Вихід Молдови із Міжпарламентської асамблеї СНД був ініційований спікером парламенту Ігорем Гросу у зв’язку з розбіжностями між цілями і політикою країни та організації, а також взятим Молдовою курсом на євроінтеграцію.

Як вказано у пресрелізі парламенту Молдови, у 2023 році країна мала заплатити за участь у МПА СНД членський внесок 5,8 мільйонів леїв, однак на початку року уряд вирішив не брати участь у заходах організації.

На додаток до Конвенції, 20 липня депутати парламенту Молдови проголосували за денонсацію Угоди в рамках СНД про взаємодію у сфері попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Очікується, що вихід Молдови із МПА СНД вплине лише на її торговельні та міграційні відносини з росією як засновником організації. Щодо інших країн-членів СНД, Молдова зможе продовжувати з ними співпрацю як раніше.

Молдова, СНД
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