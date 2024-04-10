Washington Post: Безпілотники заполонили небо України, значною мірою паралізувавши поле бою

Про це пише The Washington Post, передає УНН.

За словами Олександра Настенка, командира підрозділу безпілотників Code 9.2 у 92-й бригаді українських військ, зростання кількості малих безпілотників в Україні перетворило територію по обидва боки від "нульової лінії", яку зазвичай називають "сірою зоною", на "зону смерті".

За його словами, ті, хто наважиться пересуватися вдень або вночі під пильним поглядом ворожих безпілотників, "гинуть відразу".

Безпілотники, розгорнуті в Україні, змінили сучасну війну - і від самого початку дали українським військам перевагу на полі бою, де вони постійно перебувають у меншості та поступаються чисельністю. "Це еволюція нашого виживання", - сказав Настенко.

Але росіяни швидко підхопили цю ідею і почали масово виробляти свої власні дрони.

Найпоширенішими є FPV безпілотники, якими зазвичай керує пілот, який одягає гарнітуру і тримає в руках пульт дистанційного керування.

"Те, що ми спостерігаємо зараз, - це бліцкриг безпілотної війни", - каже Ендрю Коте, начальник штабу компанії BRINC Drones, розташованої в Сіетлі, яка відправляє обладнання в Україну. За словами Коте, безпілотники в Україні змінюють ситуацію так само, як танки в Першій світовій війні. "Це досить патова ситуація, - сказав він, - тому що якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості, на вас будуть полювати".

Як пише видання, така велика кількість безпілотників, багато з яких оснащені тепловізорами, що працюють вночі, скоротило простір, яким війська можуть безпечно пересуватися, не будучи поміченими. Це призвело до великих втрат і останніми місяцями значною мірою завадило обом сторонам здійснити серйозні прориви.

«Ці умови - у поєднанні з широко поширеними мінними полями і нестачею боєприпасів і солдатів - тепер роблять практично неможливим для України відвоювати цілі ділянки території, як це було у 2022 році», - йдеться у статті Washington Post.

Раніше під час російського вторгнення українські війська покладалися на артилерію, щоб знищити такі важливі цілі, як російські танки, і зупинити просування росії. Тепер же гостра нестача 155-міліметрових снарядів означає, що навіть якщо безпілотники виявлять десятки цілей, атаковані будуть лише деякі з них.