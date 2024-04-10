У КАС ВС роз’яснили, в якому випадку військовослужбовця можуть позбавити щомісячної додаткової винагороди

Такого висновку дійшов Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (КАС ВС) у справі за позовом військовослужбовця про оскарження дій військової частини щодо позбавлення його щомісячної додаткової винагороди за березень - квітень 2022 року, передає Укрінформ.

Згідно з матеріалами справи, позивачу на підставі протоколів про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство) наказами командира військової частини вирішено не виплачувати додаткову винагороду на період дії воєнного стану в розмірі 30 тис. грн за березень і квітень 2022 року. Такі дії позивач вважав протиправними.

Під час розгляду справи КАС ВС дійшов висновку, що передбачене постановою КМУ № 168 грошове забезпечення військовослужбовців пов’язане саме з виконанням обов’язків військової служби, відповідно невиплата додаткової винагороди як складової грошового забезпечення має бути пов’язана з виконанням або невиконанням військовослужбовцями обов’язків саме військової служби, а не поза межами її здійснення.