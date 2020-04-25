Урсула фон дер Ляєн: ЄС буде готовий вживати рішучих заходів щодо захисту своєї економіки

"Ми без вагань будемо готові вживати рішучих заходів, щоб захистити нашу економіку і безпеку", - наводять її слова французькі ЗМІ.

Таку заяву фон дер Ляєн зробила після переговорів у Парижі з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Як зазначають французькі ЗМІ, у Брюсселі занепокоєні розвитком торговельних відносин ЄС зі США та Китаєм. У Єврокомісії вважають, що ці країни під час торгівлі не дотримуються норм чесної конкуренції, що і завдає шкоди європейським компаніям.