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Урсула фон дер Ляєн: ЄС буде готовий вживати рішучих заходів щодо захисту своєї економіки

07.05.2024 / 09:10
ЄС буде готовий, якщо це буде потрібно, вживати рішучих заходів щодо захисту своєї економіки, заявила в понеділок голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми без вагань будемо готові вживати рішучих заходів, щоб захистити нашу економіку і безпеку", - наводять її слова французькі ЗМІ.

Таку заяву фон дер Ляєн зробила після переговорів у Парижі з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Як зазначають французькі ЗМІ, у Брюсселі занепокоєні розвитком торговельних відносин ЄС зі США та Китаєм. У Єврокомісії вважають, що ці країни під час торгівлі не дотримуються норм чесної конкуренції, що і завдає шкоди європейським компаніям.

фон дер Ляєн
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