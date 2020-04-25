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Сікорський: Китай може змусити путіна закінчити війну в Україні
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Білий дім: Контрнаступ України можливий у 2025 році
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La Repubblica: НАТО можуть напряму втрутитися у війну, щоб уникнути краху Києва
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Нетаньягу: Ізраїль не вважає за можливе прийняти пропозицію щодо завершення військової операції проти ХАМАС
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CNN: Укладення угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників може відбутися вже за кілька днів
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Галущенко: Удари рф по енергетичній інфраструктурі завдало збитків у понад мільярд доларів
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Wall Street Journal: Іноземні кредитори підштовхують Україну до відновлення виплат за боргами
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МО Фінляндії: Плануємо спільно з НАТО побудувати завод із виробництва тротилу
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18:30
Підсумкові обсяги виробництва газу «газпромом» стали найнижчими за 34 роки, що існує компанія, - ЗМІ
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Гетманцев: PornHub став офіційним платником податку в Україні
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Безопасность и надежность дизельгенераторов в домашнем хозяйстве12.04.2024 / 14:46
Туры в Грецию по самым ярким островам03.04.2024 / 00:46Представьте себя на золотом пляже, где морские волны ласкают берег, а история дышит в вашу шею своим тысячелетним дыханием. Добро пожаловать в Грецию – страну, где мифы оживают, а кулинарные традиции заставляют сердце биться чаще. От величественных Афин до волшебных островов – каждый уголок этой страны наполнен чудесами, ждущими быть открытыми. Погрузимся в туры, которые оставят в вашей душе след навсегда.Последние новости рубрики
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.
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Укрзалізниця: Загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці15.03.2024 / 16:25
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