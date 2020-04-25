Сікорський: Китай може змусити путіна закінчити війну в Україні

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю BBC.

Польський міністр припустив, що війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли путін зрозуміє, що "ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, якої він хоче досягти".

При цьому, на думку Сікорського, війна в Україні не завершиться найближчим часом.

"Немає браку потенційних посередників - Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що путін хоче вести переговори", - зазначив глава МЗС Польщі.