На Буковине Румынская Церковь передала онкобольным гуманитарную помощь

В Черновцах Румынская Православная Церковь передала медикаменты для онкопациентов Буковинского онкоцентра.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, гуманитарный центр Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви доставил грузовик медицинских средств от Румынской Церкви для лечения больных.

«У нас очень много пациентов, которых мы принимаем из разных уголков Украины, Онкологические заболевания не любят большие промежутки между лечением. Особенно, когда пациенты в таком серьезном стрессе. И поэтому у нас намного увеличилось количество пациентов. И конечно, все медикаменты обладают способностью заканчиваться», - рассказала директор по лечебной работе Буковинского клинического онкологического центра Ирина Гонца.

Медики поблагодарили духовенство и верующих за поддержку.

«Хочу поблагодарить Православную Церковь, всех православных людей, которые помогают медикаментами», - отметила Ирина Гонца.

Как сообщалось ранее, на Буковине Свято-Вознесенский Банченский монастырь Украинской Православной Церкви принял детей и персонал Краматорского дома ребенка. Всего с начала войны через Банченский монастырь прошло более 8 тысяч человек.