Войти | Зарегистрироваться
21:24

воскресенье,
12 мая
Онлайн
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Forbes: Повернення українців може негативно вплинути на польську економіку

12.05.2024 / 16:20
Допомога Варшави Києву у питанні повернення військовозобов'язаних українців може негативно вплинути на польську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Як пояснює видання, відповідний крок негативно вплине на польську економіку, оскільки тисячі громадян України будуть змушені покинути свої робочі місця. Також зростають побоювання й через те, що частина військовозобов'язаних намагатиметься втекти з Польщі.

Зазначається, що з понад мільйона українців, які приїхали до Польщі з початку повномасштабної війни, близько 371 тисяча - чоловіки призовного віку, які можуть підлягати мобілізації.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава може допомогти Україні з питанням повернення військовозобов'язаних. Коментуючи механізми, які можуть застосувати для цього, він заявив, що "все можливо".

Зокрема наразі невідомо, чи продовжить Польща тимчасовий захист біженцям, який закінчується вже 30 червня.

Forbes, Польща
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 мая
11 мая
10 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.