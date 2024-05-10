Forbes: Повернення українців може негативно вплинути на польську економіку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Як пояснює видання, відповідний крок негативно вплине на польську економіку, оскільки тисячі громадян України будуть змушені покинути свої робочі місця. Також зростають побоювання й через те, що частина військовозобов'язаних намагатиметься втекти з Польщі.

Зазначається, що з понад мільйона українців, які приїхали до Польщі з початку повномасштабної війни, близько 371 тисяча - чоловіки призовного віку, які можуть підлягати мобілізації.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава може допомогти Україні з питанням повернення військовозобов'язаних. Коментуючи механізми, які можуть застосувати для цього, він заявив, що "все можливо".

Зокрема наразі невідомо, чи продовжить Польща тимчасовий захист біженцям, який закінчується вже 30 червня.