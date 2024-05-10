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МО Британії: кремль планує ще більше обкласти податками одну зі своїх найбільших державних компаній

13.05.2024 / 12:16
російський "газпром" зазнав рекордних збитків за останні 25 років. Водночас кремль планує ще більше обкласти податками одну зі своїх найбільших державних компаній.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони.

Так, у Міноборони Британії нагадали, що "газпром" повідомив про найбільший річний збиток за останні 25 років. У 2023 доходи "газпрому" впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку в розмірі близько 6,9 млрд доларів.

Як зазначається в огляді, вторгнення країни-агресора росії в Україну у 2022 році та подальше погіршення відносин із Заходом серйозно обмежили діяльність "газпрому".

Повна переорієнтація експорту "газпрому" з європейських ринків, ймовірно, продовжуватиме обмежувати його прибутки щонайменше до 2030 року, зазначається у повідомленні.

Хоч "газпром" і зміг переорієнтувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки, через інфраструктурні обмеження, вони, ймовірно, становили лише від 5% до 10% втрачених європейських продажів у 2023 році, йдеться в огляді.

У британській розвідці припускають, що збільшення або майбутні продажі залежатимуть від будівництва нової інфраструктури, наприклад, газопроводу "сила сибіру 2".

Крім того, зазначається, що високе оподаткування доходів "газпрому" у 2022 та 2023 роках майже напевно зменшило можливості та стимули для компанії інвестувати в розширення на альтернативні ринки. У 2023 році "газпром" сплатив до російського бюджету приблизно 28 мільярдів доларів, що становить близько 9% від загальних доходів бюджету росії. Однак уряд рф має намір ще більше збільшити податкове навантаження на "газпром" у 2024 році, що, ймовірно, вплинуло на рішення "газпрому" скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%, зазначили аналітики відомства.

газпром, МО Британії
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