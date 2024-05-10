Войти | Зарегистрироваться
02:27

среда,
15 мая
Онлайн
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Кабмін пропонує збільшити акцизи на пальне та алкогольні напої

14.05.2024 / 12:16
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити акцизи на пальне, ігристі вина і зброджені напої.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Проєктом Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку" пропонується надати визначення терміна "проміжні продукти" відповідно до Директиви від 19 жовтня 1992 № 92/83/ЄЕС про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої. Збільшити для проміжних продуктів розмір ставки акцизного податку з 8,42 до 12,23 гривні за 1 літр (на 3,81 гривні), тобто на рівні розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані)", - написав він.

Також уряд пропонує парламенту встановити нові розміри ставок акцизного податку на пальне з огляду на їх мінімальний рівень, передбачений Директивою Ради № 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 про реструктуризацію системи Співтовариства щодо оподаткування енергопродуктів та електроенергії, які набиратимуть чинності з 1 січня 2028 року.

"Зокрема, на основні види пального запропоновано встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 л, на газойлі (дизельне пальне) – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 277 євро за 1000 літрів. Встановлено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 по 31 грудня 2027 включно (протягом чотирьох років) з огляду на загальну різницю між розмірами ставок, передбачених станом на 1 січня 2028, та розмірами ставок акцизного податку на ці товари відповідно до чинних норм Податкового кодексу", - написав Мельничук.

Крім того, уряд пропонує парламенту уточнити термін "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет", зокрема зазначити, що така ціна розрахована із суми загальної вартості всіх сигарет з урахуванням усіх податків, реалізованих виробниками на митній території України та ввезених імпортерами на митну територію України.

Мельничук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 мая
13 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.