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14:21
Глава Євроради підтвердив свою участь у Саміті миру
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14:21
Бадалян: Вірменія вирішила не брати участь у фінансуванні діяльності ОДКБ
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11:14
Євлаш назвав причини, чому росіяни скидають авіаційні бомби на свою територію
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15:23
У росії визнали небажаною діяльність міжнародної організації Freedom House
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Фінляндія: росія прагне нашкодити європейським країнам усіма можливими способами
- 14:21
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16:25
Рада дозволила підприємствам ОПК скористатися програмою пільгового кредитування
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Укренерго: Грант від KfW буде спрямований на відбудову підстанцій, що постраждали через російські атаки
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16:25
ВАР: У новому сезоні ринок пшениці може зіткнутися з рекордним підвищенням цін
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10:12
Мінфін та ЄІБ провели перегляд кредитного портфеля спільних проєктів
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У Нафтогазі розповіли, скільки газу планують накопичити у своїх ПСГ на наступний опалювальний сезон
- 16:25
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Безопасность и надежность дизельгенераторов в домашнем хозяйстве12.04.2024 / 14:46
Туры в Грецию по самым ярким островам03.04.2024 / 00:46Представьте себя на золотом пляже, где морские волны ласкают берег, а история дышит в вашу шею своим тысячелетним дыханием. Добро пожаловать в Грецию – страну, где мифы оживают, а кулинарные традиции заставляют сердце биться чаще. От величественных Афин до волшебных островов – каждый уголок этой страны наполнен чудесами, ждущими быть открытыми. Погрузимся в туры, которые оставят в вашей душе след навсегда.Последние новости рубрики
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.
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Укрзалізниця: Загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці15.03.2024 / 16:25
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