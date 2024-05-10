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ВАР: У новому сезоні ринок пшениці може зіткнутися з рекордним підвищенням цін

09.05.2024 / 16:25
У новому сезоні світовий ринок пшениці може зіткнутися з рекордним підвищенням цін через очікуване істотне скорочення виробництва та зменшення запасів продовольчого зерна.

Про це повідомили фахівці Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР).

Згідно з аналізом експертів, пропозиція пшениці значно зменшиться у новому сезоні як в Україні, так і в світі загалом. Запаси в Україні наразі не перевищують 5 млн тонн, тоді як торік на цей період вони становили близько 8 млн тонн. При цьому виробництво пшениці в Україні, за попередніми оцінками, не перевищить 19-20 млн тонн проти 23 млн тонн, зібраних минулого року.

"Оскільки знижуються запаси і виробництво, маємо мінус 2-3 млн т експортного потенціалу в Україні – це об’єктивні чинники для того, що пшениця буде дорожча у новому сезоні",  – вважають у аналітики.

Схожі тенденції спостерігаються і в інших країнах-виробниках пшениці. Зокрема, в ЄС очікується зменшення обсягів виробництва на 10 млн тонн, в США – також прогнозують скорочення через низьку прибутковість вирощування пшениці для фермерів. Навіть у Росії відмовляються від прогнозів рекордного врожаю на користь очікувань зниження виробництва.

Погодні ризики також можуть стати вирішальним фактором, який підтримає тренд до зростання цін на продовольчу пшеницю. Водночас, здешевлення логістики вже сьогодні сприяє активізації торгівлі українським зерном.

“Останнім часом ціна фрахту щотижня втрачає $2-4 за тонну. Це позитивно відображається на цінах на пшеницю на ринку СРТ. За рахунок цього бачимо збільшення торгівлі зерном. Травень-червень  часто відзначаються понижаючими тенденціями на фізичному ринку, особливо на базисі СРТ. Але на новий сезон, як вже йшлося, продовольча пшениця може сягнути рекордних цінових позначок, що відбудеться не раніше вересня”, - додали у ВАР.

Аналітики додають, що до кінця поточного тижня умовні ціни на пшеницю на базисі СРТ будуть вже можуть становити $190-195 на малій воді, $180-185 – у глибоководних портах. У Констанці ціна за тону може варіюватися в межах 205-210 доларів.

аграрії, ВАР, пшениця
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