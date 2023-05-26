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Мінагрополітики: Україна може отримати від Європи дотації аграріям

28.05.2023 / 13:20
Україна працює з Європейською комісією для того, щоб виділити дотацію в деокупованих регіонах аграріям, які постраждали від того, що не можуть обробляти заміновані сільгоспземлі.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі Єдиного телемарафону.

"Минулого року просто була фінансова, грошова виплата в перерахунку на 1 гектар - 3,1 тис. грн. Цього року, поки ще тривають переговори, важко визначити, якою буде кінцева сума, але попередньо очікується, що вона збільшиться", - сказав він.

За його словами, передбачається, що фермери зможуть онлайн через Державний аграрний реєстр подати заявку і фактично в автоматичному режимі отримати ці кошти в перерахунку на гектар на свій рахунок.

Висоцький уточнив, що найбільші ризики в трьох регіонах: Харківська, Херсонська та Миколаївські області. "Тут найбільші площі, які досі залишаються необстеженими і за якими є загроза мінування", - констатував він.

Загалом, як зазначив перший заступник голови Мінагрополітики, пріоритетні для розмінування площі, які стоять у першій хвилі гуманітарного розмінування в плані, які не будуть засіяні цьогоріч, - близько 0,5 млн га за загальної площі сільгоспземель понад 20 млн га.

За його словами, на такій площі за середньостатистичної врожайності зернових 4-5 тонн з гектара можна було б отримати 2-2,5 млн тонн зернових.

"Для міжнародної безпеки такий обсяг не є критичним. Для внутрішньої безпеки не є критичним. Але це критично для господарств із цих регіонів, тому що у них, у багатьох випадках, це може бути 80% або 90% площ", - наголосив Висоцький.

Він висловив сподівання, що і цього року вдасться хоча б частково підтримати цих виробників у їхньому очікуванні до розмінування та відновлення операційної діяльності.

Висоцький, аграрії
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