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Висоцький назвав суму збитків агросектора України з початку широкомасштабного вторгнення рф

19.06.2024 / 10:12
Агросектор України за два роки з початку широкомасштабного вторгнення зазнав прямих збитків на понад 10 млрд доларів, тому дуже важливо його відновити, щоб забезпечити стабільність світових продовольчих ринків.

Про це повідомив виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час онлайнвиступу на конференції «Відбудова сільського господарства України», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінагро.

«Через російську агресію українські аграрії зазнали значних втрат. Від знищення сільськогосподарської техніки на загальну суму 5,8 млрд доларів до втрати та руйнування тваринницьких ферм на понад 250 млн доларів. А міжнародні ціни на продовольство у 2022 році зросли приблизно на 35%. Тільки після налагодження нових шляхів експорту вдалося стабілізувати ситуацію. Тому для відновлення українського агросектору необхідна підтримка», - зазначив Висоцький.

За його словами, Україна – один з світових лідерів експорту зернових та олійних культур. І відновлення сільськогосподарської галузі забезпечить стабільність світових продовольчих ринків.

Висоцький наголосив на необхідності довгострокових проєктів з підтримки українського агросектору. Одним з таких є програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility.

Висоцький, аграрії
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