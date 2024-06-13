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Вloomberg: ЄБРР вивчає збільшення підтримки енергетики України

18.06.2024 / 16:25
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вивчає збільшення підтримки, щоб допомогти Україні подолати критичний дефіцит електроенергії перед третьою зимою війни.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вивчає збільшення підтримки, щоб допомогти Україні подолати критичний дефіцит електроенергії перед третьою зимою війни.

Про це пише Вloomberg.

Цього місяця ЄБРР виділив 300 млн євро енергокомпаніям на ремонт та будівництво нових децентралізованих потужностей. Проте, за словами президента банку Оділь Рено-Бассо, фінансування може зрости.

" Це свого роду початок, відправна точка, вона може бути вище. Ми досліджуємо, як ми можемо надати підтримку та розвинути систему виробництва електроенергії", - заявила вона в інтерв'ю у Києві.

За її словами, ЄБРР продовжить надавати підтримку від 1,5 до 2 мільярдів євро на рік для інфраструктури, енергетичної безпеки, відновлення та модернізації. Після того, як Росія відійшла від переважної атаки на енергетичні мережі до знищення електростанцій, бізнесу необхідно диверсифікувати постачання.

Рено-Бассо вважає, що прогноз фінансування України до кінця 2023р. стабільний, адже партнери виконають зобов'язання. Однак 2025 рік, особливо зима, буде складним періодом, потрібна ясність щодо покриття дефіциту.

Через російські удари Україна втратила 80% вугільної генерації та третину гідроелектростанцій, що змусило запровадити відключення світла. Центробанк скоротив прогноз зростання економіки частково через атаки на енергооб'єкти.

ЄБРР
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