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Прем’єр Норвегії: Україні важливо розпочати ремонт електричної інфраструктури до настання зими

17.06.2024 / 18:30
Норвегія надасть Україні 1,1 млрд норвезьких крон (майже $103 млн) на підтримку енергопостачання країни.

Про це повідомила пресслужба норвезького уряду на офіційному сайті.

«росія здійснює масовані, систематичні атаки, щоб паралізувати енергосистему, але українці працюють вдень і вночі, щоби підтримувати життєво важливе постачання електроенергії для населення», – заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Він зазначив, що Норвегія комунікує з Україною щодо використання цих коштів, але “українці найкраще розуміють, що потрібно”.

Прем’єр Норвегії також додав, що важливо розпочати ремонт інфраструктури до настання зими.

Також в уряді країни повідомили, що вирішили 120 млн норвезьких крон ($11 млн) спрямувати через програму розвитку ООН (ПРООН)  на ремонт енергетичної інфраструктури, що забезпечує електроенергією Харківську область.

«Це фінансування допоможе, серед іншого, забезпечити стабільне електропостачання пологових відділень та операційних у семи лікарнях Харківської області. У деяких випадках доступ до електроенергії може означати різницю між життям і смертю», – сказав прем’єр-міністр Стьоре.

У 2022 році Норвегія надавала Україні $196 млн для підтримки енергетичного сектору, а у 2023 році – $177 млн.

Норвегія, Стьоре
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