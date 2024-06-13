МО Британії: Кошти від підвищення податків росія спрямує на покриття зростаючих витрат

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

російське керівництво оголосило про збільшення ставки корпоративного податку з 20% до 25%.

Також у рамках нової податкової системи з наступного року буде запроваджено додаткові стягнення.

Крім того, зміни торкнуться також і ставки податку на прибуток. За інформацією британської розвідки, у 2025 році він зросте з 15% до 22%.

Оголошені російським урядом податкові зміни дадуть змогу залучити до бюджету додаткові 2,6 трлн рублів (близько 29 млрд доларів).

Отримані в такий спосіб кошти, ймовірно, будуть спрямовані на покриття зростаючих витрат росії, зокрема й на війну проти України.