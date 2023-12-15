Норвегія передасть Україні системи ППО NASAMS

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Майя Санду: Молдова і росія можуть поліпшити свої взаємини
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Reuters: Сунак має найнижчий в історії чистий рейтинг прихильності
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Фінляндія вирішила відкрити два пункти пропуску на кордоні з росією
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Яніс Мажейкс: Молдова зможе вступити до ЄС у своїх міжнародно визнаних кордонах
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IISS: У 2023 році в світі зафіксовано найвищий показник конфліктів за останні 30 років
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Анатолий Шкрибляк: особое внимание уделяется инновационности и качеству строительства31.10.2023 / 20:58Компания Budhouse Group хорошо известна в мире коммерческого строительства, ведь она является одной из самых успешных на территории Украины. Президент организации Анатолий Шкрибляк является идейным вдохновителем компании, ведь из года в год отмечается успешное введение в эксплуатацию множества проектов. Все они становятся изюминками своих городов, привлекая внимание всех ценителей шопинга и качественного отдыха в приятных условиях.Последние новости рубрики
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Болгарія надасть Україні допомогу у розмірі 3,6 млрд євро
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ІАЕ: Новорічне меню цього року обійдеться дещо дорожче, ніж торік
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ЄК схвалила механізм використання доходів від заморожених активів росії на користь України
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Блінкен назвав пакет допомоги на $110 млрд "абсолютно життєво необхідним" для України
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Найбільша криптобіржа перестає підтримувати операції з російським рублем
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Канадская косметика Rejudicare15.11.2023 / 22:01Косметика стала неотъемлемой частью жизни всего населения планеты. Ее широко используют не только женщины, но и представители мужского пола. Очень важно выбирать надежную и качественную косметику, которая будет положительно влиять на кожу и здоровье. Косметика Rejudicare https://profistyle.in.ua/vender/rejudicare является одним из наиболее популярных и высокотехнологичных производителей средств для ухода за кожей.Последние новости рубрики
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Як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці?10.11.2023 / 02:37Причин змінити оперативну пам'ять може бути багато - від банального, але цілком природного бажання збільшити її обсяг, до підступного писку системного оператора, що сигналізує про вихід модуля з ладу. Перед тим як відправитися в магазин, потрібно визначитися, який модуль необхідний. «Правильний» спосіб - шукати в документації до материнської плати тип і максимальні робочі частоти підтримуваних ліній пам'яті. Також можете скористатись пошуком по моделі ноутбука. Цю інформацію завжди можна знайти на сайті виробника материнської плати. Досить просто вказати його модель.Последние новости рубрики
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