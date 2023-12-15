Норвегія передасть Україні системи ППО NASAMS

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, його слова наводить пресслужба уряду країни.

"Український уряд просить надати додаткову підтримку в галузі протиповітряної оборони та надає цьому питанню першорядного значення. Це буде суттєвим внеском у їхню здатність захистити себе", — сказав міністр.

За його словами, частина комплексів NASAMS буде передана з власних запасів країни. Це дасть змогу забезпечити їхню швидку доставку.

Ще кілька комплексів NASAMS будуть замовлені у виробника і прибудуть в Україну значно пізніше.

Загалом Україна отримає вісім пускових установок та чотири центри управління вогнем.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — пересувний зенітно-ракетний комплекс, розроблений компаніями Kongsberg Defence & Aerospace (Норвегія) та Raytheon (США).

Комплекс призначений для боротьби з літаками, вертольотами, безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами на малих та середніх висотах.

NASAMS належить до систем ППО малого та середнього радіуса дії.