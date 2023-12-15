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Норвегія передасть Україні системи ППО NASAMS

14.12.2023 / 12:16
Уряд Норвегії ухвалив рішення надати Україні кілька додаткових систем протиповітряної оборони (ППО) NASAMS. Сума пакета військової допомоги становитиме 335 млн норвезьких крон (30,5 млн доларів).

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, його слова наводить пресслужба уряду країни.

"Український уряд просить надати додаткову підтримку в галузі протиповітряної оборони та надає цьому питанню першорядного значення. Це буде суттєвим внеском у їхню здатність захистити себе", — сказав міністр.

За його словами, частина комплексів NASAMS буде передана з власних запасів країни. Це дасть змогу забезпечити їхню швидку доставку.

Ще кілька комплексів NASAMS будуть замовлені у виробника і прибудуть в Україну значно пізніше.

Загалом Україна отримає вісім пускових установок та чотири центри управління вогнем.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — пересувний зенітно-ракетний комплекс, розроблений компаніями Kongsberg Defence & Aerospace (Норвегія) та Raytheon (США).

Комплекс призначений для боротьби з літаками, вертольотами, безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами на малих та середніх висотах.

NASAMS належить до систем ППО малого та середнього радіуса дії.

NASAMS, Норвегія
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