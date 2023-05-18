Стефанчук: Системи NASAMS є в Україні і зовсім скоро їх буде більше

Про це повідомила пресслужба українського парламенту.

«Вони є в Україні, й нам потрібно більше. І їх буде більше! Скоро! Зовсім скоро! Аби ще ефективніше збивати все, що росія в агонії випускає по мирних українських містах, і захиститися від брутальних атак, які рф продовжує здійснювати проти України», – сказав Стефанчук.

Голова Верховної Ради повідомив, що разом із президентом Kongsberg Defence&Aerospace Ейріком Лі та президентом Стортингу Масудом Гаракхані говорили саме про збільшення постачання протиповітряних систем для Збройних сил України.

Нагадаємо, на думку військового експерта Bild Юліана Рьопке, воїни ЗСУ мали б можливість повністю закрити небо над кордоном з рф лише чотирма зенітними ракетними комплексами середньої дальності NASAMS.