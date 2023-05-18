Стефанчук: Системи NASAMS є в Україні і зовсім скоро їх буде більше

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13:18
Дослідження запитів в інтернеті показало, що задоволеність життям серед росіян дуже низька
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11:15
Reuters: НАТО має затвердити секретні плани на випадок російського нападу
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18:30
Британія обіцяє надати допомогу країнам, які готові постачати військову техніку в Україну
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10:14
Сійярто: Будапешт блокуватиме підтримку Україні, поки банк OTP лишатиметься у списку спонсорів війни
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Чиновникам та силовикам білорусі дозволили виїжджати за кордон лише з дозволу лукашенка, - ЗМІ
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Коли потрібно укладати договір страхування16.05.2023 / 02:20Последние новости рубрики
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Джентілоні: В умовах агресії росії Європа і Україна показали економічну стійкість
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09:10
Фуміо Кісіда: Країни G7 і далі посилюватимуть санкції проти росії
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Герус: Розглядається кілька варіантів підвищення цін на електроенергію
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Євросоюз готується допомогти своїм компаніям вийти з росії
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У країн G7 виникають побоювання щодо ефективності санкцій, які вже були запроваджені, - Nikkei
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У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34Последние новости рубрики
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