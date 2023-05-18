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МОЗ: Медичні огляди військовозобов’язаних будуть проводитись на базі цивільних закладів

20.05.2023 / 13:20
Медичні огляди військовозобов’язаних будуть проводитись на базі цивільних закладів, відповідні пропозиції вже подали 480 лікарень.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство охорони здоров’я повідомляє у Телеграмі.

"Щоб такі медогляди проводилися мультидисциплінарними командами лікарів і послуги були безоплатними для пацієнтів, – впроваджено новий пакет медпослуг у рамках Програми медичних гарантій", - ідеться у повідомленні.

Держава, зокрема, фінансуватиме проведення медоглядів, що включатимуть лабораторні та інструментальні дослідження; направлення за наявності показань в інші медзаклади та надання спеціалізованої медичної допомоги; оформлення довідок та формування медичних висновків щодо стану здоров’я. Переліки закладів уже сформовані та подані до Національної служби здоров’я.

Наразі свої пропозиції подали 480 закладів, і для 366 з них підтверджено відповідність заявленим вимогам щодо кадрового потенціалу, переліку обладнання та наявності відповідних приміщень для проходження військово-лікарської комісії.

"МОЗ також продовжує роботу над юридичними змінами та цифровізацією процесів, зокрема, організацією електронних черг та електронного документообігу", – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Зокрема, вже ухвалені зміни до двох законів, які врегульовують питання залучення цивільних медзакладів і спрощують обіг окремих документів.

МОЗ, мобілізація, комісія
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