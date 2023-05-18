Войти | Зарегистрироваться
19:43

воскресенье,
21 мая
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Єрмак: Низка країн оголосила про готовність навчати наших пілотів та постачати західні літаки

20.05.2023 / 16:30
Міжнародна "коаліція винищувачів" для України нині вже почала формуватися, і низка країн оголосила про готовність навчати наших пілотів, а також постачати вітчизняним Повітряним Силам західні бойові літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Вже зараз формується міжнародна коаліція для надання винищувачів Україні. Об'єднаними зусиллями українських пілотів готуватимуть, ПС ЗСУ забезпечуватимуть літаками", - зазначив чиновник.

Керівник ОП у цьому контексті подякував державам, які допомагають Україні захищати наше небо та міста від російських атак.

Так, Єрмак висловив вдячність президенту США Джо Байдену "за рішучість та лідерство, які знову продемонстровані в ході нашої війни за незалежність".

"Рішення підтримати міжнародну коаліцію винищувачів вкрай важливе для порятунку тисяч життів цивільних і перемоги над безжальним агресором", - наголошує він.

Також Єрмак подякував раднику американського президента з нацбезпеки Джейку Саллівану, та зазначив, що "це була чудова командна робота".

"Раніше цього тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, а також прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяли створити міжнародну коаліцію винищувачів для України. Вже зараз вона формується. Також дякую за ваше лідерство. Щоб заснувати та розпочати, потрібно бути достатньо крутими", - пише керівник ОП.

Він додав, що українська сторона "досягне свого", й "у нашому небі не буде росіян, не буде їх і на нашій землі".

Нагадаємо, 19 травня президент США Джо Байден заявив, що його країна підтримує навчання пілотів України на F-16. Ця подія ознаменувала початок коаліції винищувачів для України, відреагував пізніше керівник ОП Андрій Єрмак.

Єрмак, літаки
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 мая
20 мая
19 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.