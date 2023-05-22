Ткаченко: Програма відновлення України буде в себе включати і культурну спадщину

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже важливо, що нам вдалося переконати всіх наших українських і західних стейкхолдерів, що програма відновлення буде в себе включати і культурну спадщину… Ми маємо справу з вкраденими найбільшими колекціями з часів Другої світової війни, але так само і з врятованими. Мова йде про евакуацію сотень тисяч наших музейних об'єктів, які були евакуйовані з міст, де є, так би мовити, лінія фронту, до більш безпечних місць", - розповів Ткаченко.

Він наголосив, що всі крадіжки культурної спадщини фіксуються, в тому числі за допомогою міжнародних експертів, аби відстежити ймовірний незаконний трафік усіх музейних об'єктів по світу та повернути їх.

Ткаченко нагадав, що міжнародні партнери допомагають Україні у відновленні пам'яток культури.

"Можу сказати, що нещодавно долучили Брюссель до відновлення одного символічного об'єкта в Києві. І таких прикладів дуже багато. Вкладено сотні, десятки мільйонів доларів на збереження, на евакуацію, на те, щоб консервувати деякі об'єкти, щоб вони надалі не руйнувалися. Цього року, як я вже сказав, почнуть відновлюватися деякі культурні заклади в Харкові, які найбільше постраждали від бомбувань. Так само як і деякі символічні об'єкти, як-от Сковородинівка, Іванків чи, наприклад, Ірпінський культурний центр", - підкреслив міністр.