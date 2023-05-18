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Данілов: Атаками на Київ путін хоче підвищити рівень патріотизму серед росіян

19.05.2023 / 17:27
Масованими атаками на Київ російський диктатор володимир путін хоче підвищити рівень патріотизму серед росіян.

При цьому українська столиця залишається основною ціллю загарбників. Про це у Twitter написав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

За його словами, серед росіян нині розвивається процес розпачу і розчарування владою. Причиною є численні невдачі окупантів на фронті.

"Київ залишається маніакальною і недосяжною цілю путіна. Символічні місця Києва ‒ мета російських ракетних обстрілів. Безглузді й супервитратні для рф атаки на столицю необхідні кремлю для підняття градуса патріотичної істерії всередині країни", ‒ сказав Данілов.

РНБО, Данілов
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